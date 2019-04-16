İnternet yönetimi, siber güvenlik ve dijital haklar konusunda çalışan Sivil Toplum Kuruluşu NetBlocks Group'un internet ölçüm verilerine göre, Mısır'daki internet sağlayıcılarının, geçtiğimiz günlerde muhalefetin başlattığı ve “Geçersiz” sloganı ile yürüttükleri anayasa değişikliği teklifi karşıtı kampanyayı sekteye uğratmak için engellediği düşünülen internet domain sayısı 34 bine yaklaştı.

NetBlocks Group’a göre engellenen siteler arasında, Mısır’da öne çıkan teknoloji şirketleri, sivil toplum kuruluşları (STK) ve onlarca açık kaynaklı teknoloji projesine ait internet sitesi var.

Muhalefet anayasa değişikliğine karşı kampanya başlattı

Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin 2030'a kadar görevde kalmasının önünü açacak anayasa değişikliği teklifi, hem Mısır’da hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere maruz kalıyor.

Mısır’da muhalefet geçtiğimiz günlerde, önerilen anayasa teklifine karşı internette “Özgür Referandum” adını verdikleri bir elektronik referandum başlattı.

Muhalefet ayrıca, önerilen anayasa değişikliğine karşı çıkmak için sosyal medya sitelerinde "باطل" (Geçersiz) adlı bir kampanyaya girişti ve aynı isimle bir internet sitesi kurdu.

Mısır yönetimi bu internet sitesini 5 defa engelledi ancak site 6’ncı defa açıldı.

Değişiklikle Sisi 2030’a kadar görevde kalabilecek

Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin 2030'a kadar görevde kalmasının önünü açacak anayasa değişikliği teklifi için parlamentoda nihai oylama bugün yapılacak.

Teklifte, 2014-2018 arası geçiş süreci olarak kabul ediliyor. Bu nedenle Sisi, birinci dönem cumhurbaşkanlığına 2018'de başlamış sayılacak.

Düzenlemeye göre, birinci dönem cumhurbaşkanlığı 2024'te sona erecek Sisi, 6 yıllık yeni dönem için ikinci kez aday olabilecek ve böylece 2030'a kadar görevde kalabilecek.

Parlamantoda kabul edilmesinin ardından halka sunulacak

Mısır'da 2013'teki askeri darbe sonrasında hazırlanan anayasaya göre, anayasa değişikliklerinde parlamentoda 3'te 2 çoğunluk aranıyor. Değişiklik teklifinin parlamentoda kabul edilmesinin ardından cumhurbaşkanı tarafından halkın onayına sunulması gerekiyor.

Abdulfettah es-Sisi, Mısır'da demokratik seçimlerle işbaşına gelen ilk sivil Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin askeri darbeyle görevden alınmasının ardından 2014'te düzenlenen seçimlerde, cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.

Mısır'da darbe karşıtı ve muhalif kesimler, Sisi'nin mümkün olan en uzun süreyle yönetimde kalması için yürütülen yasal düzenlemelere karşı çıkıyor.

Kaynak: NetBlocks, Arabi21