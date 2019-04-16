Yerel medyada yer alan haberlere göre, Ekvador Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakan Yardımcısı Patricio Real kamu kuruluşu websitelerine yönelik düzenlenen DOS saldırılarıyla ilgili yaptığı basın açıklamasında, Perşembe günü başlayan siber saldırıların çoğunlukla ABD, Brezilya, Hollanda, Almanya, Romanya, Fransa, Avusturya, Birleşik Krallık’tan geldiğini aktardı.

Telekomünikasyon Bakanlığı Elektronik Devlet Dairesi Müsteşarı Javier Jara da Julian Assange ile bağlantılı gruplardan gelen tehditler sonrası ülkenin siber saldırılara maruz kaldığını doğruladı.

Haberde en çok saldırı alan kurumların ise Dışişleri Bakanlığı, Merkez Bankası, Başkanlık Ofisi, milli gelirler tahsil dairesi, birkaç bakanlık ve üniversite olduğu, ancak hiçbir kurumda bilgi hırsızlığı meydana gelmediği de belirtildi.

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno’nun siyasi sığınmasını 7 yıl sonra kaldırmasının ardından Assange, Londra’da bulunan Ekvador Büyükelçiliği’nde gözaltına alınmıştı. Assenge’nin siyasi sığınmasıyla birlikte ayrıca, 2017’de kendisine verilen Ekvador vatandaşlığı da elinden alınmıştı.

Kaynak: DHA