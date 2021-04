The Ever Given isimli dev konteyner gemisi, 24 Mart'ta Süveyş Kanalı'nda karaya oturdu.

Geminin geçiş yolunu kapatması nedeniyle Kanal'da trafik durdu.

Günlük 10-15 milyon dolar zarar

6 gün süren çalışmaların ardından dev gemi yüzdürüldü, kanal trafiği açıldı. Ancak Mısır geçen sürede ciddi maddi kayba uğradı.

Kanalın tıkanmasıyla günlük yaklaşık 10-15 milyon dolar zarar edildiği tahmin ediliyor.

Süveyş Kanalı 6 gün kapalı kaldı

Mısır yönetimi, zararın tazmini için harekete geçti. Süveyş Kanal İdaresi, geminin sahibi olan firmadan en az 1 milyar dolar tazminat isteneceğini açıkladı.

Tazminat hesaplanırken, seyrüseferin 6 gün boyunca kesintiye uğramasının yanı sıra, geminin yüzdürülmesi sırasında kullanılan makine ve araçların yıpranma payı, ekipman ve teçhizat hasarı, teknik ekiplerin ve mühendislerin sürekli mesaisinin de göz önüne alınacağı aktarıldı.

"The Ever Given" isimli yük gemisinin sahibi Japon firma, olay sonrası seyrüseferin aksamasından etkilenen ticari gemilerin operatörlerinden özür dilemişti.