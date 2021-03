Senede yaklaşık 19 bin geminin geçtiği, 193 kilometre uzunluğa ve 205 metre genişliğe sahip Süveyş Kanalı deniz ticaretinin göz bebeğiydi. Ancak 400 metre uzunluğunda ve 59 metre genişliğindeki Ever Given adlı gemi, kendi gibi dev bir krize yol açtı.

300’den fazla gemi kanalda mahsur kaldı. Petrol fiyatları artışa geçti. LNG sevkiyatlarında aksamalar yaşandı.

Hayvan taşıyan gemilere yem ve tıbbi malzeme çağrısı yapıldı. Mallar kullanılamaz hale geldi. Dünya ticareti büyük yara aldı...

[Fotoğraf: AA]

Geminin yüzdürülme işlemi başarıyla tamamlandı

Dünyanın en önemli su yollarından Süveyş Kanalı'nda 24 Mart'ta dev konteyner gemisi, ülkede yaşanan kum fırtınası ve kötü hava koşulları neticesinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kıyıya çarparak kaza yapmıştı.

"The Ever Given" isimli geminin dar kanalda sıkışarak geçiş yolunu kapatması sonucu kanalda uzun gemi kuyrukları oluşmuştu.

Süveyş Kanalı İdaresi, aynı gün deniz trafiğinin normale döndüğünü açıklamıştı. Ancak 25 Mart'ta, gemi yeniden hareket edene kadar Süveyş Kanalı'ndaki trafiğin askıya alındığını duyurmuştu.

Mısır Cumhurbaşkanı Müsteşarı Mehab Memiş, bugün öğlen saatlerinde geminin yüzdürülme işleminin başarıyla tamamlandığını duyurdu.