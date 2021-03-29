Haber Giriş: 29 Mart 2021 Pazartesi 16:12Son Güncelleme: Kaynak: Reuters, TRT Haber
Süveyş Kanalı'nda karaya oturan gemi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Süveyş Kanalı'nda karaya oturan "Ever Given" kargo gemisinin kurtarıldığı bildirildi.
Süveyş Kanal İdaresi, geminin tekrar yüzdürüldüğünü, kanalda trafik akışının devam ettiğini duyurdu.
An itibarıyla, kurtarma işlemini gerçekleştiren ekipler Ever Given'a eşlik ediyor.
400 metre uzunluğundaki gemi kötü hava koşulları nedeniyle karaya oturmuş, çok sayıda römorkör, geminin tekrar yüzdürülmesi için çalışmalara dahil edilmişti.
Olayın ardından yüzlerce gemi Süveyş Kanalı'nın açılması için bekleme pozisyonuna geçmiş, lojistik sektörü büyük darbe almıştı.
[Grafik: TRT Haber]
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