İngiltere ve Tayland arasında Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) kuruldu.

İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss ile Tayland Başbakan Yardımcısı ve Ticaret Bakanı Jurin Laksanawisit tarafından karşılıklı ticaretin artırılması amacıyla mutabakat zaptı imzalandı.

Ticaret hacmi 5 milyar sterlini geçti

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamaya göre Tayland, "Asya ekonomilerine açılan bir kapı" olarak değerlendiriliyor. İngiltere ve Tayland arasındaki toplam ticaret hacmi geçen yıl 5 milyar sterlini geçti.

Mutabakat zaptıyla iki ülkede gıda, balıkçılık ve tarım ürünleri alanlarında ticareti engelleyebilecek unsurların ortadan kaldırılması hedefleniyor.

"2030 yılında küresel orta sınıfın yüzde 66'sı Asya'da olacak"

İngiltere Ticaret Bakanı Liz Truss, mutabakat zaptıyla ilgili "2030 yılında küresel orta sınıfın yüzde 66'sı Asya'da olacak. Bu mutabakat, dünyanın en hızlı büyüyen pazarlarıyla ilişkilerimizi derinleştirmek konusundaki kararlılığımızı ortaya koyuyor" dedi.