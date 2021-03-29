"Alman donanmasında kullanılan bazı navigasyon sistemleri, Rus şirketleri tarafından geliştirildi."

Bu ifade, Alman Bild gazetesinde yer aldı. Gazete, söz konusu sistemin Rus "Transas" şirketine ait olduğunu, Alman hükümetinin şirketle ilişkilerinin 2005 yılına dayandığını aktardı.

Eski Başbakanı Gerhard Schröder zamanında, 100 gemide sistemin kurulduğu belirtildi. Dahası, bazı denizaltılarda da sistemin gelişmiş versiyonunun kullanıldığına dikkat çekildi.

Şirket devredildi ancak istihbarat servisleri hala izliyor

Habere göre, 2018'de "Transas" adlı Rus şirketi, Finlandiya merkezli Wartsila şirketi tarafından satın alındı. Ancak sistemin askeri ayağının Rusya'da yürütüldüğü, söz konusu birimin güvenlik alanındaki çalışmaları nedeniyle istihbarat servislerince izlendiği aktarıldı.

Haber üzerine Alman hükümeti, Savunma Bakanlığı bünyesindeki gizlilik içeren her tür aracın güvenliği için büyük çaba sarf edildiği açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Aydın, S-400 eleştirilerini hatırlattı

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın da gelişme üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Aydın, "Rus sistemlerinin ciddi güvenlik açığına neden olduğundan şüpheleniliyor. Dileriz Almanya, müttefiklerinin yaptırım ve tehditlerine maruz kalmaz." yorumunu yaptı.

Büyükelçi Aydın, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemi ile ilgili yapılan eleştirileri hatırlatarak, "S-400 konusunda ahkam kesen Alman yorumcular ne yazarlar acaba?" ifadesini kullandı.