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Dünya
AA 24.09.2024 03:07

Mısır Havayolları bugünkü Beyrut uçuşlarını iptal etti

Mısır Havayollarının (EgyptAir), bugün başkent Kahire'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a olan seferlerini iptal ettiği duyurdu.

Mısır Havayolları bugünkü Beyrut uçuşlarını iptal etti

EgyptAir'iden yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'da yaşanan olaylar neticesinde, bugün Kahire'den Beyrut'a olan uçuşların iptal edilmesine karar verildiği ifade edildi.

Daha önce de Ürdün, bölgede artan bölgesel gerginlikler nedeniyle Lübnan'ın başkenti Beyrut'a uçuşların "bir sonraki duyuruya kadar" askıya alındığını duyurmuştu.

İsrail’in Lübnan’a bugünkü saldırılarında 492 kişi öldü

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'a güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 35’i çocuk, 58’i kadın 492 kişinin öldüğünü, 1645 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.

Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurdu

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