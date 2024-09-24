İspanya hükümeti, Lübnan'a yönelik saldırıları nedeniyle katil İsrail'i kınadı

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İspanya hükümeti, İsrail'in Lübnan'ın güneyine ve doğusuna yönelik düzenlediği ve yüzlerce kişinin ölümüne yol açan bombalı saldırılardan duyduğu derin dehşeti ve kınamayı ifade ediyor. Şiddet sarmalının durması gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, "her ne pahasına olursa olsun savaştan kaçınılmalıdır" çağrısında bulunan İspanya hükümeti, "Tüm taraflar sivil hayata ve Uluslararası İnsancıl Hukukun temel ilkelerine saygı duymalıdır. Gerilimin düşürülmesi ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanması gerekiyor. Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes, bölgesel gerilimin azaltılması için mutlaka gereklidir." görüşünü savundu.

İsrail ordusu, Lübnan'a sabahtan bu yana 300'den fazla "hedefe" hava saldırıları düzenlendiğini duyurmuş, Lübnan Sağlık Bakanlığı da bu saldırılarda 492 kişinin hayatını kaybettiğini, 1645 kişinin yaralandığını bildirmişti.