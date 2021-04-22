George Floyd cinayetini işleyen polis memurunun bölgesi Minneapolis’te polis federal soruşturmayla karşı karşıya.

Başsavcı Merrick Garland, bölgede anayasaya aykırı veya yasa dışı polislik örüntüsü olup olmadığına bakılacağını söyledi.

Karar, siyahi George Floyd’un eski polis Derek Chauvin tarafından öldürülmesi ile ilgili mahkumiyet kararının ardından geldi.

Eski memur Chavin Salı günü yapılan duruşmada kendisine yöneltilen tüm suçlamalardan hüküm giymişti.

Chauvin, Mayıs 2020'de gözaltına almaya çalıştığı Floyd'un boynunda dokuz dakikadan fazla dizini bastırarak ölümüne neden olmuştu.