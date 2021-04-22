Bilim insanları ilk kez Venüs'ün muhteşem yörünge halkasının tam fotoğrafını elde etti.

Parker Solar Probe uzay aracı NASA için, Venüs'ün yörüngesel toz halkasının ilk kez tam görüntüsünü yakaladı.

Gökbilimciler uzun zamandır halkanın orada olduğuna inanıyorlardı ancak tam bir görüntü elde edememişlerdi.

Yeni görüntü, Venüs'ün yörüngesi boyunca Güneş'in etrafında dönen bir grup mikroskobik toz parçacığı olduğunu doğruluyor.

Toz bulutunun varlığı ilk olarak 1970'lerde NASA’nın Helios uzay aracında gözlemlendi ve 2007 ile 2014 yılları arasında tekrar görüldü.

Toz halkasının sırrı tam olarak bilinmiyor

Bilim insanları hala tozun kaynağının tartışmaya açık olduğunu düşünüyor.

Bilim insanları yıllar boyunca bu tozun kuyrukluyıldızların ve asteroitlerin enkazından ve Mars'taki toz fırtınaları tarafından ortaya çıktığına inanıyor.

Yeni araştırma, toz bandının çevre bölgelerdeki tozdan yüzde 10 daha yoğun olduğunu gösteriyor.

Uzay tozları, yıldızların ve gezegenlerin yapı taşlarını oluşturuyor.

