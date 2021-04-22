Birleşmiş Milletlere bağlı Dünya Gıda Programı'nın (WFP) Myanmar Temsilcisi Stephen Anderson, darbeden bu yana ülkede hayat pahalılığı ve işsizliğin giderek arttığını söyledi.

WFP Myanmar Temsilcisi Anderson, üretim, inşaat, gıda ve hizmet sektörünün darbe ve sivil itaatsizlik eylemleri nedeniyle büyük oranda küçüldüğünü vurgulayarak, "Ortak bir adım atılmazsa önümüzdeki 3 ila 6 ay içinde Myanmar'da en az 3,4 milyon kişi, temel gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekecek" dedi.

WFP bölgede insani yardım faaliyetlerini artıracak

Darbeden bu yana ülkedeki pirinç fiyatlarının yüzde 5, yağ fiyatlarının yüzde 18 artış gösterdiğine dikkati çeken Anderson, WFP'nin bölgede insani yardım faaliyetlerini artıracağını açıkladı.

Dünya Bankası, darbe karşıtı protestolar ve uluslararası yaptırımlar nedeniyle Myanmar ekonomisinin bu yıl yüzde 10 daralacağını öngörmüştü.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

738 kişi öldü

Darbe karşıtı protestoların başlamasından bu yana güvenlik güçlerinin protestolara silahlı müdahalesi sonucu 738 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.