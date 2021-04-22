Özbekistan Tekstil Sanayi Birliği verilerine göre, yılın ilk üç ayında ülkenin tekstil ürünleri ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37,8 artış kaydetti.

2020’nin ilk çeyreğinde 462,8 milyon dolarlık tekstil ürünü ihraç eden Özbekistan, bu dönemde diğer ülkelere 637,7 milyon dolarlık tekstil ürünü ihracatında bulundu.

En fazla ihraç Rusya'ya

Yılın ilk çeyreğinde 364 çeşit tekstil ürünü sevk eden Özbekistan’ın tekstil ürünleri ihracatının 349,8 milyon dolarını pamuk ipliği oluştururken, en çok ihraç edilen diğer ürünler arasında 147,5 milyon dolarla hazır triko ve konfeksiyon, 55,7 milyon dolarla nakışlı kumaş, 28 milyon dolarla pamuklu kumaş, 11,5 milyon dolarla ipek ve ipekli ürünler ile 8,5 milyon dolarla halı ürünleri yer aldı.

İlk çeyrekte dünyanın 54 ülkesine tekstil ürünleri ihraç eden Özbekistan'ın en fazla tekstil ürünü ihraç ettiği ülkelerin başında 209,4 milyon dolarla Rusya geldi.

Tekstil ürünleri, toplam ihracatın yüzde 26,6'sı

Rusya'yı, 170,1 milyon dolarla Çin, 84 milyon dolarla Kırgızistan, 65,9 milyon dolarla Türkiye, 15,4 milyon dolarla Polonya ve 11 milyon dolarla İran takip etti.

Bu dönemde tekstil ürünleri ihracatı, ülkenin toplam ihracatının yüzde 26,6'sını oluşturdu.

2020'de Özbekistan'ın tekstil ürünleri ihracatı yüzde 18,1 artışla 1 milyar 922,2 milyon dolar olmuştu.

Dünyanın önde gelen pamuk üreticilerinden olan Özbekistan, 2020'den itibaren pamuk ihracatını tamamen durdurmuştu. Özbekistan, ürettiği pamuğun tamamını ülkedeki fabrikalarda işlemeyi ve tekstil ürünleri ihracatını 2025'te 8 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.