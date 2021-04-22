ABD eski Başkanı Trump’ın onayı ile bir Connecticut şirketi ApiJect’e COVID-19 aşısı için üretilecek şırıngalar için yaklaşık 1,3 milyar dolar verildi.

Şirket 650 işçinin çalışacağı bir şırınga fabrikası sözü verdi. Sözleşmenin üzerinden bir yıl geçti ancak ortada ne bir şırınga ne de fabrika var.

Şırınga üretimi için hükümetten alınması gereken bir dizi onaydan hiçbiri alınmadı.

Henüz hiçbir ApiJect şırıngası ülkenin tıbbi tedarik envanterine girmedi, çünkü şirket, iğnelerin COVID-19 aşıları ile çalışması için henüz FDA onaylarından hiçbirine sahip değil.

Şirketin şırıngaları diğerlerinden farklı olarak aşı ile doldurulup teslim edileceğinden FDA’nın , yalnızca cihazın iğne tasarımını değil, aynı zamanda iğnenin belirli COVID-19 aşıları ile kullanımını da onaylaması gerekiyor.

Şirket, ApiJect şırıngasında COVID-19 aşılarının test incelemelerini yürütmek için birkaç aşı ve ilaç şirketi ile birlikte çalıştığını söyledi.

Bununla birlikte, aşı üreticilerinden Pfizer'in sözcüsü, ApiJect'in şırıngasının Gıda ve İlaç İdaresi'nden gerekli tüm onayları alsa bile, süreç üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağını söyledi.

Fabrika da ortada yok

ApiJect'in fabrikasının Kuzey Carolina'daki bir sanayi parkında inşa edilmesi gerekiyordu, ancak parkı işleten vakfın sözcüsü Morgan Weston, tesisin inşa edilmediğini belirtti.

ApiJect sözcüsü Steve Hofman ise Kuzey Carolina'daki arazinin inşaat için temizlendiğini öne sürdü.

Başkan Donald Trump, geçtiğimiz mayıs ayında salgınla mücadelede çok ihtiyaç duyulan tıbbi malzemeleri yapmak isteyen ABD şirketlerini finanse etmek için harekete geçmiş, ancak atılan bu adım çok çabuk tökezlemişti.

Eastman Kodak'a bu kapsamda verilmesine karar verilen 765 milyon dolarlık kredi durdurulmuştu.

Pentagon, ApiJect sözleşmesiyle ilgili 2020 yılı sonuna kadar dağıtılmak üzere 100 milyondan fazla şırınganın üretileceğini bildirmişti.