Norveç Mülteci Konseyi (NRC) Somali Direktörü Muhammed Abdi, basına yaptığı açıklamada, Somali'nin bir kez daha ciddi kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu söyledi.

Su kaynakları ve çayırlık alanların her geçen gün azaldığına dikkati çeken Abdi, binlerce Somalilinin çiftlik hayvanlarıyla daha iyi koşullardaki bölgelere göç edebileceğini vurguladı.

Durum kötüleşiyor

Abdi, Somali'nin 50 bölgesinde şiddetli kuraklık yaşandığını ve durumun kötüleştiğini ifade etti.

Somali'de geçen sene 1 milyondan fazla kişi kuraklık ve çatışmalar nedeniyle evini terk etmek zorunda kaldı. Bu yılın ilk üç ayında ise 112 bin kişi göç etti.