Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 09:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Danimarka’da, Suriyeli mültecilerin gönderilmesi protesto edildi
[Fotoğraf: AA]
Danimarka, Suriyeli mültecileri ülkelerine geri gönderme kararı alan ilk ve tek Avrupa ülkesi oldu. Ülkede, Suriyeli mültecilerin geri gönderilmeleri protesto edildi.
Başkent Kopenhag’da Christiansborg Sarayı Meydanı’nda toplanan göstericiler, hükümetin Suriyeli mültecileri geri gönderme kararını protesto etti.
Gösteride konuşmacılar arasında oturma izinleri iptal edilen Suriyeli mülteciler de yer aldı.
[Fotoğraf: AA]
"Suriyeli mültecileri gönderme kararı alan ilk ve tek Avrupa ülkesi"
Danimarka’da Mülteci Temyiz Kurulu, aralık 2019’da Suriye’nin başkenti Şam ve kırsalındaki bölgelerin güvenli olduğu yönünde görüşünü açıkladı.
Bunun üzerine Şam ve kırsalından Danimarka'ya gelen Suriyeli mültecilerin oturma izinlerini yenilemeyen ve iptal etmeye başlayan Danimarka, Suriyeli mültecileri ülkelerine geri gönderme kararı alan ilk ve tek Avrupa ülkesi oldu.
Etiketler: Suriyeli Sığınmacı
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