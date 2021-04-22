Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 09:25Son Güncelleme: Kaynak: BBC
'15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı'
[Temsili fotoğraf: Getty Images]
İtalya'da bir hastane personelinin, 15 yıl boyunca işe gitmediği halde maaş almayı sürdürdüğü iddia edildi.
Ülkenin Catanzaro kentindeki Ciaccio hastanesinde bir memurun 2005 yılında işe gitmeyi bıraktığı belirtildi.
Söz konusu adamın 15 yılda toplam 538 bin euro maaş aldığı ifade edildi.
İtalyan Ansa ajansındaki habere göre, hastane çalışanı hakkında dolandırıcılık, gasp ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.
6 hastane idarecisi de soruşturma kapsamına alındı.
İdarecisini tehdit etti
Polis, işe gitmeyen adamı, kendisine karşı disiplin raporu düzenlenmesini engellemek için idarecisini tehdit etmekle de suçladı.
Bu idarecinin daha sonra emekli olduğu ancak söz konusu devamsızlığın ondan sonra gelenler tarafından fark edilmediği belirtildi.
Etiketler: Çalışma Hayatı İtalya
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