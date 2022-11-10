BBC'nin haberine göre, Allen'in koleksiyonu Londra'daki Christie's müzayede evinde satışa sunuldu.

Müzayede evi, Vincent van Gogh, Georges Seurat, Paul Gauguin, Paul Cezanne ve Gustav Klimt gibi ünlü isimlerin eserlerinden oluşan koleksiyonun "tarihin en yüksek cirolu" açık artırması olduğunu açıkladı.

Parçaların her birinin 100 milyon dolardan fazla rakamlara alıcı bulduğuna işaret eden müzayede evi, sanatçıların eserlerinin de kendi rekorlarını kırdıklarını vurguladı.

Christie's, müzayede satılan eserlerden Seurat'ın "Modeller" isimli tablosunun 149,2 milyon dolara, Vincent van Gogh'un "Selvili Meyve Bahçesi" isimli eserinin 117,2 milyon dolara, Gauguin'in "Annelik" isimli tablosunun 105,7 milyon dolara, Klimt'in "Huş Ormanı" adlı tablosun ise 104,6 milyon dolara alıcı bulduğunu kaydetti.

Gelir hayır kurumlarına bağışlanacak

Ayrıca, Christie's, müzayedede, Georgia O'Keefe, Claude Monet, David Hockney, Andrew Wyeth ve Pablo Picasso'nun eserlerinin de satıldığı bilgisini paylaştı.

Açık artırmadan elde edilen gelirin Allen'in belirlediği hayır kurumlarına bağışlanacağı belirtiliyor.

ABD'li bir koleksiyoner tarafından bu yıl 922 milyon dolara alınan Macklowe isimli koleksiyon, satış fiyatıyla bu alandaki rekoru elinde bulunduruyordu.

Allen, 1975'te Bill Gates ile Microsoft'u kurmuştu.