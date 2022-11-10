Ukrayna-Rusya arasındaki gerilimin son yılların en büyük savaşına dönüşmesinden beri yaşanan gelişmeler dünyayı şaşırtan birçok önemli olaya sahne oluyor.

24 Şubat’ta başlayan savaş 9’uncu ayında devam ediyor. Rusya’nın açıkladığı son karar ise sahayı yeniden hareketlendirdi.

Bilindiği üzere, Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimler, Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgeleri Rusya'ya katılmak için referandum yapacaklarını açıklamış ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de 21 Eylül’de ülkesinde kısmi seferberlik ilan etmişti.

Bu gelişmeleri Putin’in ayrılıkçı bölgelerde yapılan sözde referandum sonucunu tanıması takip etti.

Rusya’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin ilhakını yasa dışı olarak tanımlayan Ukrayna da boş durmadı. Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın aldığı kararları geçersiz sayan bir kararnameyi imzaladı.

Zelenskiy’nin o gün attığı bir diğer imza ise Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş konusunda Putin ile müzakere edilmesinin mümkün olmadığına dair Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi'nin hazırladığı kararnameydi.

Ve Rusya Herson’dan çekiliyor...

Bugün gelinen nokta ise yasa dışı ilhak edilen bölgelerden biri olan Herson’dan Rusya’nın geri çekilme kararı alması oldu.

Kararı Rusya'nın Ukrayna'daki birliklerinden sorumlu komutanı Sergey Surovikin açıkladı. Surovikin’in aktardıkları arasında Ukrayna’daki Rus birliklerinin muharebe kabiliyetinin son dönemde arttığı bilgisi de vardı.

"Seferber edilen vatandaşlar ve gönüllüler sayesinde, askeri birliklerin muharebe ve sayısal gücü artırıldı ve ek rezervler oluşturuldu.”

[Grafik: TRT Haber]

Ayrıca Dnipro Nehri üzerindeki birkaç köprünün Ukrayna füzeleriyle vurulması sonucu, Rus güçlerinin ikmali zorlaşmıştı.

Surovikin de açıklamasında kente ikmal hatlarını elde tutmanın artık mümkün olmadığını belirtti.

Bu durumda, çekilme kararıyla Rusya’nın elinde tuttuğu tek bölge başkenti olan Herson, Ukrayna’ya bırakılmış oldu. Bu şekilde de Herson’un içinden geçen Dnipro Nehri'nin batı yakasındaki bulunan tüm Rus güçleri çekilmiş olacak.

Rusya Federasyonu için bir ilk

Rusya, savaşta ilhak ettiği bölgelerden ilk kez çekilmiş oldu diğer taraftan bu durum Rusya Federasyonu için başka bir anlam da taşıyor. Zira, tarihinde ilk kez bir kısım toprağını kaybetmiş oluyor.

Öte yandan, Moskova geçtiğimiz ay Ukrayna ordusunun taarruzları sonucu Herson'daki sivil halkı tahliye etme kararı aldı. Son iki haftada şehirden 115 binden fazla kişi tahliye edilerek ilhak edilen diğer bölgelere ya da doğrudan Rusya içine taşındı.

Uzmanlar Herson şehrinin kaybedilmesinin savaşın gidişatını değiştirebileceğini düşünüyor. Kırım-Rusya bağlantısı ve Karadeniz'in kontrolü açısından bölge önemli görülüyor. Zira, bu kazanım Ukrayna’yı 2014’te yasa dışı ilhak edilen bölgesi Kırım’a da yaklaştırmış oluyor. Ukrayna’nın batıdan aldığı gelişmiş teknolojiler ve Hımars gibi 80 km menzili olan füzeler de düşünüldüğünde Herson’daki kontrolün diğer yerlere ne tür yansımaları olabileceği daha net görülüyor.

Ayrıca Herson'da yaşanacak olası mağlubiyetin Zaporojya bölgesinin de kaybedilmesine zemin hazırlayacağı yorumları yapılıyor.