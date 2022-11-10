Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe 15:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fransa'da ulaşımı grev vurdu
Fransa'da ulaşım sektörü çalışanları ülke genelinde iş bırakma eyleminde. Protestolara işçilerin yanı sıra öğrenciler de katılıyor.
Fransa'nın en büyük işçi sendikası CGT'nin çağrısıyla ulaşım sektörü çalışanları, ülke genelinde iş bırakma eylemi düzenliyor.
İşçiler ücret artışı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle, kent merkezlerinde protesto gösterileri gerçekleştiriyor.
Eylemlere lise öğrencileri de okul girişlerini bloke ederek destek veriyor.
Greve en yoğun katılım başkent Paris'teki metro ve otobüs hattı çalışanlarından.
Kentte metro seferleri ile banliyö tren seferlerinin 3'te 2'si hizmet vermeyi durdurdu.
Grev nedeniyle şehirler arası ulaşımın da sekteye uğraması bekleniyor.
Etiketler: Fransa
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