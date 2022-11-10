Oskarshamn Nükleer Santrali Sözcüsü Desiree Liljevall, Aftonbaldet gazetesine, dün sabah reaktörün santral türbininde meydana gelen arızanın giderildiğini ve çalıştırılmaya başladığını aktardı.

Çarşamba günü elektrik üreten bir reaktörün faaliyetlerinin durdurulmasından ötürü radyasyon sızıntısı veya diğer potansiyel tehlikeler olmadığı vurgulandı.

Habere göre, 1980'de kurulan ve 5 yıl sonra faaliyete giren Oskarshamn Nükleer Santrali'nde elektrik üreten 3 reaktör bulunuyor; reaktörlerden 2'si daha önce kalıcı olarak kapatıldığı için bir reaktörden elektrik üretiliyor.

Santralde, 20 Temmuz'da, aynı reaktördeki arıza sebebiyle elektrik üretimi durdurulmuş, bir gün sonra tekrar elektrik üretimine başlanmıştı.