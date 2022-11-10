Stoltenberg, Roma'da İtalya Dışişleri Bakanlığı ve ABD'nin katkılarıyla düzenlenen "NATO Siber Savunma Taahhüdü Konferansı 2022" etkinliğinde konuştu.

NATO Genel Sekreteri, "Avrupa-Atlantik güvenliği, bu yıl Putin'in demokratik ve egemen Ukrayna’ya karşı savaşıyla sarsıldı. Ukrayna, halkının kararlılığı ve NATO müttefiklerinin desteğiyle Rusya'nın işgalini püskürttü. Biz gerektiği müddetçe Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının siber alemde de gerçekleştiğine işaret eden Stoltenberg, bu siber saldırılar nedeniyle Ukrayna devlet dairelerinin, askerinin, acil servislerinin, istihbarat servislerinin iletişiminin kesildiğini ve Avrupa genelinde on binlerce insanın internet erişiminin kesintiye uğradığını vurguladı.

Estonya'da büyük siber güvenliği tatbikatı yapılacak

NATO olarak bu ay sonunda Estonya'da "Siber Koalisyon" tatbikatı yapacaklarını ve bunun dünyanın bu alandaki en büyük tatbikatı olacağını belirten Stoltenberg, 40'tan fazla müttefik ve ortak ülkenin siber saldırılara karşı savunma pratiği yapacağı bilgisini verdi.

Stoltenberg, siber alemde savunma hususunda Avrupa Birliği (AB), Ukrayna ve Gürcistan gibi ortak ülkeler ile Hint-Pasifik'teki ortakları Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın yanı sıra Ukrayna'nın siber savunmasında kilit rol oynayan özel şirketlerle de yakından çalıştıklarını söyledi.

"Siber alem, herkese açık bir 'Vahşi Batı' olmamalıdır"

NATO Genel Sekreteri, "Siber alem, herkese açık bir 'Vahşi Batı' olmamalıdır. Tüm müttefikler, temel hakların ve uluslararası hukukun çevrim dışı ortamda olduğu kadar çevrim içinde de geçerliği olduğu konusunda mutabık. Ve tabii demokratik değerlerimiz ile insan haklarımızı yansıtan sorumlu kullanım ilkelerine ihtiyacımız konusunda da… Ancak rakiplerimiz değerlerimizi paylaşmıyor ve yeni teknolojileri, insan haklarını ya da uluslararası hukuku aldırmadan kullanıyor." diye konuştu.