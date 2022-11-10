Twitter’ın yeni sahibi Musk, evden çalışma dönemini resmen bitirdi.

Çalışanlara gönderdiği ilk e-postada uzaktan çalışmaya son veren Musk, kendi onayına tabi olacak bazı istisnalar dışında çalışanların haftada en az 40 saat ofiste bulunması gerektiğini bildirdi.

Elon Musk son mali durum nedeniyle şekerleme yapmanın hiçbir yolu olmadığı uyarısı yaptı.

Yeni kural hemen yürürlüğe girecek.

Çalışanların neredeyse yarısı işten çıkarılmıştı

Musk Twitter’ın başına geçmesinin ardından 2 hfta içide çalışanların neredeyse yarısını işten çıkarmıştı.

Musk, günde 4 milyon dolar kaybeden bir şirkette işten çıkarma yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu belirtmişti.

Twitter Blue'ya yeni ödeme

Musk ayrıca Twitter Blue'ya kullanıcı doğrulaması ekledi.

Musk 'mavi tik' sahibi olmak isteyenlerin 8 dolar ödeyeceğini açıklayarak kullanıcıların tepkisini çekti.