Aşıların teslimi için Beyrut’taki Karantina Hastanesi'nde düzenlenen törene, Lübnan Sağlık Bakanı Firas Abyad, DSÖ Lübnan Sorumlusu Dr. Abdünnasır Ebubekir, Birleşmiş Milletler Temsilcileri ve Lübnanlı milletvekilleri katıldı.

Törende konuşan Sağlık Bakanı Abyad, "Bugün, Lübnan için gerçekten çok iyi bir gün. Çünkü bir aydan uzun süredir bakanlık olarak, kolera salgınını önlemek için çalışıyoruz. Aşının Lübnan'a ulaşması ile önemli bir aşamaya geçtik." dedi.

Abyad, DSÖ’den 600 bin aşı teslim aldıklarını ifade ederek, özellikle ülkenin kuzeyinde ve Bekaa bölgesinde yaygın görülen koleranın durdurulmasında aşıların etkili olacağını söyledi.

Sorunun sadece aşı ile çözülmesinin mümkün olmadığını belirten Abyad, vakaların oluşması ve artmasının sebebi olan kirli suyun temizlenmesi gerektiğini, bunun için de kuzeydeki su arıtma tesislerinin devreye sokulmasının gerekliliğini vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü, 1 Kasım'da yaptığı açıklamada, yaklaşık 30 yıl sonra kolera vakalarının görüldüğü Lübnan'da, salgının bütün kentlerde etkisini göstermeye başladığını bildirmişti.

Ekonomik krizin pençesindeki Lübnan'da, 6 Ekim'de görülmeye başlanan ve kuzey ile doğu bölgelerinde yayılan kolera vakalarında 18 kişi hayatını kaybetmişti.