Basilan kentine bağlı Ungkaya Pukan bölgesinde, güvenlik güçleri ile MİKC arasında çatışma çıktı.

Filipinler askeri yetkilileri ve MİKC liderlerinin araya girerek gerilimi düşürmeye çalıştığı çatışmada 3 asker yaşamını yitirdi, 4 MİKC mensubu öldü.

7 askerin yanı sıra çok sayıda MİKC mensubunun da yaralandığı çatışmaya dair MİKC ve Filipinler, birbirlerini 2014 barış anlaşmasını ihlal etmekle suçladı.

Bangsamoro Özerk Bölgesi'ndeki (BARMM) İçişleri Bakanı Naguib Sinarimbo, gelişmelerin kaygı verici olduğunu ve silah bırakma sürecinin kesintiye uğrayabileceğine dair düşüncelerin gelişmesine yol açabileceğini kaydetti.

Filipinler ordusundan Tuğgeneral Domingo Gobway, askerlerin bölgede faaliyet gösteren silahlı gruplara müdahale ettiği ve bu kişilerin kaçtıkları Ulitan kasabasında MİKC güçlerince koruma altına alındıklarını belirtti.

Askeri yetkililer, güvenlik güçlerinin Ulitan kasabasında MİKC güçlerinin açtığı ateşe karışı verdiği açıklamasında bulundu.

Çatışmanın, güney bölgesindeki hukuk düzeninin kırılgan yapısının sürdüğüne işaret ettiği kaydediliyor.

BARMM süreci

Bangsamoro Geçiş Hükümeti, 2019'da kurulmadan önce İbrahim liderliğindeki Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC), Manila ulusal hükümetiyle barış müzakereleri yaptığı sırada 6 yıllık geçiş dönemi talep etmiş ancak müzakereler, 2022'ye kadar İbrahim yönetiminde 3 yıllık geçiş hükümetiyle sonuçlanmıştı.

İki taraf, geçiş hükümetinin bölgesel yönetimin kontrolünü ele geçirmesinin ve seçimlerin yapılmasının kararlaştırıldığı 2022'ye kadar işleri yürütmesini kabul etti ancak sürenin 2025'e kadar uzatılması konusunda talepler devam etti.

Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin onayıyla BARMM parlamento ve bölgesel seçimlerinin tarihi Mayıs 2025'e alınırken, geçiş hükümetinin görev süresi de 3 yıl uzatılmıştı.

Bangsamoro, çoğunluğu Müslüman ve Moro etnik grubundan oluşan yaklaşık 5 milyon kişinin yaşadığı bir bölge.

MİKC, 20. yüzyılın ortalarından bu yana bölgenin özerklik mücadelesine öncülük ediyor.

21 Ocak ve 6 Şubat 2019'da yapılan referandumlarda halk, bölgeye kapsamlı özerklik getiren Bangsamoro Organik Yasası'nı kabul etmişti. Yapılan barış görüşmelerinin ardından Bangsamoro Geçiş Otoritesi kurulmuştu.