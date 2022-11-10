Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, büyükelçilik çalışanları, Türk kurumlarının temsilcileri ve Türk eğitim kurumlarının öğrencileri katıldı.

Saat 09.05'teki saygı duruşunun ardından, anıttaki Türk ve Azerbaycan bayrakları yarıya indirildi. Büyükelçi Bağcı, anıta çelenk bıraktı. Törende İstiklal Marşı ile Azerbaycan Milli Marşı seslendirildi.

Bağcı, etkinlikte yaptığı konuşmada, Atatürk'ün önderlik ettiği istiklal mücadelesi ile elde ettiği zaferler ve Türk milletini ortak bir amaç etrafında bir araya getirerek kurduğu cumhuriyet ile tüm dünyanın takdirini kazandığını ve adını tarihe kahraman bir asker ve saygın bir lider olarak yazdırdığını söyledi.

Atatürk'ün milletine duyduğu sonsuz güven ve inanç ile eşsiz başarılara imza attığını ifade eden Bağcı, Atatürk'ün fikirleri, ilkeleri ve devrimleri, idealleri ve düşüncelerinin yaşamaya devam edeceğini vurguladı.

Bağcı, cumhuriyetin ve elde ettiği bağımsızlığın Atatürk'ün vatana en büyük hediyesi olduğunu belirterek, "Gazi Mustafa Kemal, yaşadığı dönemde genç nesillere çok önem vermiştir. Hedefleri olan ve bu hedeflere emin adımlarla yürüyen genç nesillerden beklenen onun hedeflediği gelişmiş, çağdaş ve güçlü Türkiye için kurduğu cumhuriyete sahip çıkarak, çalışkan, dürüst, ahlaklı ve vatanını seven birer birey olmaktır. Atatürk'ün kurduğu ve gençlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi tam bağımsız olarak ilelebet muhafaza etmek ve sürekli daha ileriye taşımak hepimizin görevidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin istikrar, barış ve huzur içinde olması ve vatandaşlarımız arasındaki kardeşlik, birlik ve bütünlük duygusunun güçlenmesi için yılmadan yorulmadan çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Büyükelçi ve beraberindekiler daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bakü Türk Okullarında düzenlenen törene de katıldı.

Atatürk'le ilgili şiirlerin söylendiği ve marşların çalındığı törende Bağcı, farklı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler takdim etti.

Atatürk, Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da da anıldı

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da da Atatürk'ün vefatının 84. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Türkiye'den gelen gaziler, emekli subaylar ve şehit yakınlarının katıldığı törende, saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu.

Kazakistan

Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği tarafından düzenlenen törene Büyükelçi Ufuk Ekici'nin yanı sıra büyükelçilik mensupları, aileleri ve Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Yerel saatle 09.05'te saygı duruşuyla başlayan törende, İstiklal Marşı okundu ve Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Büyükelçi Ekici, yaptığı konuşmada, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yıl dönümünü ata yurtta anmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Ekici, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun bize emanet ettiği cumhuriyeti, cumhuriyetin değerlerini, ülküsünü ve ilkelerini bir kez daha anmış olduk." dedi.

Kırgızistan

Bişkek'teki Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende, saat 09.05'te başlayan siren sesi eşliğindeki saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, KKTC Bişkek Temsilcisi Mehmet Davulcu, Türk kurumların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Anıta çelenk koyan Büyükelçi Doğan, burada yaptığı konuşmada, Atatürk'ü şükran ve minnetle yad ettiklerini söyledi.

Doğan, "10 Kasım 1938'de Türk milleti büyük bir evladını, beşeriyet, insanlık idealinin hizmetkarlarının en büyük üyesini kaybetmiştir. Mustafa Kemal Atatürk 20 asrın en önde gelen lideridir" diye konuştu.

Bişkek'teki Türk Ortaokulunda da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinliği düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Atatürk anlatıldı, Kırgızca "Sarı Oy" adlı hüzünlü şarkı eşliğinde Ata'ya ağıt yakıldı ve Atatürk oratoryosu sahnelendi.

Türkmenistan

Aşkabat'taki Atatürk Parkı'nda düzenlenen törene Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral, Türkmenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vepa Hacıyev, Türk kurumlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Türkmenistan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Büyükelçi Oral, Atatürk'ü anmanın, onun dünyanın dört bir tarafındaki milletlere ışık tutan firiklerini, ideallerini bir kez daha anlamak için iyi fırsat olduğunu vurguladı.

Türkmenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacıyev, Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, gelişmesi, güçlenmesi ve sonsuz yaşamı için büyük emekler vermiş ünlü bir şahsiyet ve seçkin bir devlet adamı olduğunu ifade etti.

Törende, parktaki Atatürk anıtına çelenk de sunuldu.