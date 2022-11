Ukrayna'da savaş uçakları, askeri helikopterler, topçu sistemleri gibi ağır silahların kullanıldığı Herson cephesinde konuşlanan Ukrayna ordusunun tank birlikleri 24 saat görev yapıyor.

Cephenin çeşitli noktalarında konuşlanan ve atış yapması için sık sık göreve çıkan 59. Mekanize Tugayı'nın tank birliklerinin faaliyetleri Anadolu Ajansı ekibi tarafından görüntülendi.

Çatışmalarda hasar gören veya teknik bakıma ihtiyacı olan tanklar, cephede belirlenen noktalarda açık havada uzmanlar tarafından tamir ediliyor.

[Fotoğraf: AA]

Rus güçlerinin mevzilerine atış yaptıktan sonra mühimmat deposundan mermileri alarak yeniden göreve çıkmaya hazırlanan bir tank ekibinin komutanı 55 yaşındaki Çavuş Vasiliy, yaptığı açıklamada, savaşta tankların etkili şekilde kullanılmasının, ordunun ilerleyiş sürecinin güçlendirilmesi anlamına geldiğine dikkati çekti.

Piyadelere destek vermek için Rus güçlerinin mevzilerine doğru her gün yoğun atış gerçekleştirdiklerini aktaran Vasiliy, şu ifadeleri kullandı:

"Her gün görevdeyiz. Burada tanklar çok aktif olarak kullanılıyor. Bize verilen talimat, piyadelerin ilerlemesine destek atışları yapmaktır. Günde bazen 2 veya 3 kez atış yapmak için göreve çıkıyoruz. Tankımız 10 kilometreye kadar mesafede hedefleri vurabiliyor."

[Fotoğraf: AA]

Tank sürücüsü 29 yaşındaki Jenya, Rusya'nın Ukrayna'da savaş başlattığı 24 Şubat'tan beri cephede görevinin başında olduğunu söyledi.

Savaş başlamadan önce de orduda görev yaptığını, şimdi de tank sürücüsü olarak ülkesini savunmaya devam ettiğini anlatan Jenya, "Tank evet zırhlı bir araçtır ama savaşta her görevde olduğu gibi tank içinde bulunmak da tabii tehlikelidir ama buna alışıyoruz." diye konuştu.

Jenya, her an göreve çıkmaya hazır olduklarını dile getirerek "Her gün 24 saat cephedeyiz. Ukrayna ordusu Herson cephesinde tankları aktif olarak kullanıyor. " dedi.