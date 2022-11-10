İsrail'de 1 Kasım'daki seçimler, Netanyahu liderliğindeki aşırı sağ ve Ultra Ortodoks partilerin 64 milletvekiliyle mecliste hükümeti kurabilecek çoğunluğu elde ettiği zaferle sonuçlandı. Başbakan Yair Lapid liderliğindeki 7 partinin bir araya geldiği bloka ise muhalefet yolu göründü.

Lapid, sosyal medya hesabından, "Sadece tek vücut bir muhalefet demokrasiyi koruyabilir" başlıklı bir açıklama paylaştı.

Açıklamada Lapid, "Eğer ki bu çılgın ve yıkıcı saldırıyı önlemek istiyorsak birlikte çalışmalıyız. İsrail demokrasisini korumak, dini dayatmayı, kadınların dışlanmasını önlemek, iktidara dönmeyi istiyorsak, birlikte çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Seçimlerdeki yenilginin ardından "öfke ve hüznün normal olduğunu" değerlendiren Lapid, ülkeyi korumak için mecliste, sokaklarda ve tüm alanlarda güçleri birleştirme çağrısı yaptı.

Lapid, kendilerinin iktidarda olduğu dönemde muhalefetin "zehirli ve vahşi" olduğunu savunarak, ülkesi için "parlamenter, yasal ve sivil bir mücadeleye başladıklarını" aktardı.

Koalisyon içindeki isimler Lapid'i aday göstermedi

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, resmi seçim sonuçlarını teslim almasının ardından yeni meclise giren parlamento gruplarıyla başbakan adayını belirlemek üzere görüşmelere başladı.

Lapid'in seçim koalisyonu içinde yer alan İsrail Evimiz Lideri Avigdor Lieberman ve Savunma Bakanı Benny Gantz, Herzog ile görüşmesinde herhangi bir aday göstermedi.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un, meclise giren parti gruplarıyla istişarelerini cuma tamamlayacağı ve pazar günü başbakan adayını hükümeti kurmakla görevlendireceği bildirildi.

Seçimlerden zaferle çıkan ülkenin en uzun süre başbakanlık yapmış ismi Binyamin Netanyahu'nun hükümeti kurmakla görevlendirilmesine kesin gözüyle bakılıyor.