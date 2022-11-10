Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov, Parlamentodaki haftalık genel oturumdan sonra basına yaptığı açıklamada, petrol ihracatını çeşitlendirmek için özel yol haritası hazırladıklarını belirtti.

İsmailov, “Özellikle önümüzdeki yıl 1 Ocak itibarıyla Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı üzerinden 1,5 milyon ton petrol sevkiyatı için anlaşmamız var. Gelecekte bu yöndeki sevkiyatın 6 ila 6,5 milyon tona çıkarılması için çalışıyoruz.” ifadesini kullandı.

Bunun yanı sıra İsmailov, gelecekte Bakü-Supsa ve Bakü-Batum boru hatları üzerinden de Kazak petrolünün sevkiyatının gerçekleştirilebileceğini kaydetti.