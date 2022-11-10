Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe 13:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa günün ilk yarısında rekor tazeledi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviyeyi 4.435,13 puana taşıdı.
BIST 100 endeksi, 4.435,13 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 66,54 puan ve yüzde 1,53 değer kazancıyla 4.427,49 puan oldu. Toplam işlem hacmi 41,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,62, holding endeksi yüzde 1,19 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,27 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 0,88 ile turizm oldu.
Analistler, kripto para piyasasına yönelik endişeler, Çin'de artan vaka sayıları ve ABD'de ara Kongre seçimine ilişkin belirsizlikle küresel pay piyasalarında risk iştahının düşük seyrettiğini, Borsa İstanbul'un ise pozitif ayrıştığını ifade etti.
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