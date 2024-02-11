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Dünya
AA 11.02.2024 14:36

Michael Jackson'ın müzik kataloğunun yarısı yaklaşık 600 milyon dolara satıldı

Amerikan müzik şirketi Sony Music, ünlü şarkıcı Michael Jackson'ın şarkılarından oluşan kataloğun yarısını yaklaşık 600 milyon dolara satın aldı.

Michael Jackson'ın müzik kataloğunun yarısı yaklaşık 600 milyon dolara satıldı

BBC'nin haberine göre, 13 Grammy ödülü sahibi Jackson'ın tüm şarkılarını içeren müzik kataloğunun değerinin 1,2 milyar dolardan fazla olduğu hesaplanıyor.

Sony Music tarafından yaklaşık 600 milyon dolara satın alınan kataloğun yarısı için yapılan anlaşmanın bir solo sanatçısı için şu ana kadarki en büyük anlaşma olduğu belirtiliyor.

Anlaşma kapsamında aynı zamanda Jackson'ın sahibi olduğu Mijac şirketince satın alınan Ray Charles, Elvis Presley ve Aretha Franklin'in de bazı şarkıları yer alıyor.

Amerikalı ünlü rock sanatçısı Bruce Springsteen de 2021'de tüm albümlerini ve müzik haklarını 500 milyon dolara satmıştı.

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