Çok Bulutlu 21ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 20.06.2023 17:40

Meta'dan "Twitter'a cevap" bir uygulama geliyor

Meta, Elon Musk'ın sahibi olduğu Twitter'a rakip bir uygulama geliştiriyor. Uygulamanın 1 ay içinde tanıtılması bekleniyor. Şirket, uygulamanın test edilmesi için şimdiden ünlü isimlerle iletişime geçti bile

Meta'dan "Twitter'a cevap" bir uygulama geliyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Mark Zuckerberg, Elon Musk'a savaş açtı. Teknoloji devi Meta'nın CEO'su, Twitter'a darbe vurmaya hazırlanıyor.

Meta, geliştirdiği Threads, adlı uygulamayla Twitter'a rakip olacak.

"Twitter'a yanıtımız"

Threads, şirket çalışanlara geçen hafta tanıtıldı. Uygulama tanıtılırken "Twitter'a yanıtımız" ifadeleri kullanıldı.

Bu da Meta'nın Threads uygulamasıyla Twitter'a kan kaybettirmeyi amaçlandığı yönünde söylentilere yol açtı.

Uygulamanın test edilmesi için şimdiden ünlülerle ve sosyal medya fenomenleriyle iletişime geçildi.

Uygulamanın 1 ay içinde tanıtılması bekleniyor

Meta, uygulamayı ilk kullananların yüksek profilli kullanıcılar olmasını istiyor. Böylece diğer kullanıcıların da uygulamayı kullanmaya teşvik edileceği tahmin ediliyor.

Uygulamanın 1 ay içinde tanıtılması bekleniyor.

Threads uygulamasında 500 karakterle sınırlı paylaşımlar yapılması planlanıyor.

Böylece Twitter'dan Threads'e gelecek kullanıcıların uygulamaya daha kolay adapte olması hedefleniyor.

Twitter, Elon Musk'ın satın almasının ardından çok sayıda reklam verenini kaybetti.

Zuckerberg'in bu adımla, Musk'ın yaşadığı krizden faydalanmaya çalıştığı düşünülüyor.

ETİKETLER
Sosyal Medya Twitter Meta Elon Musk Mark Zuckerberg
Sıradaki Haber
Trump'ın evinde sakladığı belgelere ilişkin dava 14 Ağustos'ta başlayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:24
Eski milletvekillerinin 350 suç dosyası işleme konuldu
18:20
İstinat duvarı gecekondu üzerine çöktü
18:05
Erenler Belediye Başkanı Kılıç, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
17:49
Asgari ücret artışı birçok kalemi etkileyecek
17:35
Trump'ın evinde sakladığı belgelere ilişkin dava 14 Ağustos'ta başlayacak
17:32
2 ilde terör örgütü PKK operasyonu: 3 gözaltı
Düzce'de sağanak yağış su taşkınlarına yol açtı
Düzce'de sağanak yağış su taşkınlarına yol açtı
FOTO FOKUS
İstinat duvarı gecekondu üzerine çöktü
İstinat duvarı gecekondu üzerine çöktü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ