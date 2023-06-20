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Dünya
AA 20.06.2023 17:15

Güney Kore'de sahillerde radyasyon testleri yapılacak

Güney Kore hükümeti, Japonya'nın Fukuşima Nükleer Santralindeki suları okyanusa tahliye edeceğini açıklamasının ardından, endişelerin giderilmesi için yaz tatili öncesi sahillerde radyasyon testi yapılacağını bildirdi.

Güney Kore'de sahillerde radyasyon testleri yapılacak

Japonya'nın radyoaktif atık su tahliyesinden sonra Güney Kore'deki 20 önemli sahilde her hafta radyasyon seviyeleri ölçülecek.

Güney Kore hükümeti, nisanda Fukuşima Santrali civarındaki açık denizden topladığı su örneklerini, Japonya'nın su tahliyesinin ardından aynı bölgelerden alınacak yeni örneklerle karşılaştıracak.

Fukuşima yakınlarındaki bölgelerden 2013'te tüm deniz ürünlerinin ithalatını yasaklayan Güney Kore, okul yemeklerindeki deniz ürünlerinde daha ayrıntılı radyasyon testleri yapılacağını duyurmuştu.

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Güney Kore Japonya Nükleer Santral
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