Facebook'un çatı şirketi Meta platformlarındaki 50 bin kullanıcının ajanlık yapan şirketler tarafından casusluk faaliyetlerine maruz kaldığını ve bu durumdan etkilenen kişilerin haberdar edildiğini duyurdu.

Meta'nın raporuna göre, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta yedi casus kuruluş tarafından yönetilen, çoğunlukla sahte hesaplardan oluşan yaklaşık bin 500 hesap askıya alındı.

Casus şirketlerini nasıl tanımladığına dair ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Meta'ya göre bu şirketler, dünya genelinde çeşitli müşterileri için 100'den fazla ülkede yaşayan binlerce kişiyi hedef aldı ve bilgi toplamaya çalıştı.

Özellikle ABD, Yeni Zelanda, Meksika, Hong Kong ve Polonya'da bulunan kullanıcıların bu durumdan etkilendiği belirtildi.

Şirketlerinin hedef aldığı kullanıcılara sahte hesaplar üzerinden eriştiği ve cihazlarına casusluk yazılımları yüklemeye çalıştığı ifade ediliyor.

WhatsApp, İsrailli yazılım şirketi NSO hakkında bir süre önce "Pegasus" yazılımının kullanıcılarına yönelik kullanıldığı iddiasıyla dava açmıştı. NSO ise ürünlerine erişimin sadece terörle mücadele kapsamında mümkün olduğunu savunmuştu.

Ancak son dönemde "Pegasus" yazılımının insan hakları aktivistleri, gazeteci ve ABD'li diplomatlara yönelik olarak kullanıldığı iddiaları nedeniyle NSO üzerindeki baskı artıyor.