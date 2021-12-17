4 Aralık'ta Yahoo Finance'da yapılan bir ankete katılan bin 500'den fazla katılımcı, yılın en kötü şirketini seçti.

Düzinelerce alternatif arasında Facebook/Meta, 2021'in en kötü şirketi seçildi. Ankette İkinci sırada ise Çinli e-ticaret devi Alibaba yer aldı.

Bazı katılımcılar Facebook'un sansüründen şikayet ederken, diğerleri platformu özellikle COVID-19 pandemisi ile ilgili yanlış bilgilerle baş edememekle suçladı.

Hatta bazıları Facebook'u dünya çapında demokrasiyi baltalamakla ve aşırı sağcılığın yükselişine katkıda bulunmakla eleştirdi.

Birçok kişi, şirketin fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram'ı gençlerin zihinsel sağlığı üzerindeki etkilerinden sorumlu tuttu.

Ankete katılanların yaklaşık yüzde 30'u Facebook/Meta'nın hala kendini kurtarabileceğini söyledi.

İnsanların önerdiği yollar arasında şunlar yer aldı:

Yaptıklarını kabul etmek ve özür dilemek ve karının büyük bir miktarını küçüklere verilen zararı tersine çevirmeye yardımcı olmak için bir vakfa bağışlamak .