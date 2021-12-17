Haber Giriş: 17 Aralık 2021 Cuma 14:05Son Güncelleme: Kaynak: The Russia Today
Biden'dan aşısızlar için "ölüm kışı" uyarısı
[Fotoğraf: AFP]
ABD Başkanı Joe Biden, tüm Amerikalıları hatırlatıcı doz aşı yaptırmaya çağırdı. Aşısız kalanlar için "ağır hastalık ve ölümle" dolu bir kış olacağı konusunda uyardı.
ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray'da COVID-19 koordinasyon ekibiyle bir araya geldi. Basına yaptığı açıklamada, aşı olduysanız ya da aşı yaptırırsanız, ağır hastalık ve ölümden korunursunuz dedi.
Biden, "Attığımız adımlar nedeniyle, Omicron normalde olabileceği kadar hızlı yayılmadı, ancak şimdi burada ve yayılıyor ve artacak" dedi. Aşısızlar için şiddetli hastalık ve ölüm kışı beklediklerini de dile getirdi.
Biden, kasım ayının sonlarında keşfedilen vayantın tespit edildiği sekiz Afrika ülkesine uçuşların yasaklandığını vurguladı.
Ülke genelindeki toplam enfeksiyonların yüzde 3'ünü Omicron varyantı oluşturuyor.
Dünyanın dört bir yanındaki sağlık yetkilileri, Omicron'un bu yıl ABD'deki koronavirüs ölümlerindeki artıştan sorumlu tutulan Delta varyantından çok daha bulaşıcı olduğunu düşünüyor.
Bununla birlikte, veriler Omicron semptomlarının çok daha hafif olduğunu gösteriyor.
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