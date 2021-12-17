Biden, "Attığımız adımlar nedeniyle, Omicron normalde olabileceği kadar hızlı yayılmadı, ancak şimdi burada ve yayılıyor ve artacak" dedi. Aşısızlar için şiddetli hastalık ve ölüm kışı beklediklerini de dile getirdi.

Biden, kasım ayının sonlarında keşfedilen vayantın tespit edildiği sekiz Afrika ülkesine uçuşların yasaklandığını vurguladı.

Ülke genelindeki toplam enfeksiyonların yüzde 3'ünü Omicron varyantı oluşturuyor.

Dünyanın dört bir yanındaki sağlık yetkilileri, Omicron'un bu yıl ABD'deki koronavirüs ölümlerindeki artıştan sorumlu tutulan Delta varyantından çok daha bulaşıcı olduğunu düşünüyor.

Bununla birlikte, veriler Omicron semptomlarının çok daha hafif olduğunu gösteriyor.