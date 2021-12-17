Yerel basına göre, Belçika Göç ve İlticadan Sorumlu Devlet Bakanı Sammy Mahdi ile Avrupa Birliği'nin (AB) konuyla ilgili kuruluşu Avrupa İltica Destek Ofisi (EASO) Başkanı Nina Gregori arasında bir anlaşma imzalandı.

İlk aşamada EASO, 150 konteyner barınak sağlayacak ve 25'i çevirmen olmak üzere 46 personel gönderecek, gerekirse sayıyı 100'e çıkaracak. Orta vadede 250 konteynerin daha gerekip gerekmeyeceğine karar verilecek.

Sivil toplum kuruluşlarının eleştirilerinin ve protestolarının hedefindeki Bakan Mahdi, konuyla ilgili açıklamasında, "Biz AB'ye yatırım yapıyoruz. Onun hizmetlerinden faydalanmamız mantıklı. AB ajansı barınaklar ve personeli fonlayacak. Göçü kontrol ve idare etmek Avrupa'nın sınaması. Bugün bize İltica Ajansı ile yardım ediyorlar. Umarım bu 'geri dönüş ve sınır politikası'nı da içerir." ifadelerini kullandı.

Belçika'da sığınmacı krizi

Belçika'da uzun süredir sığınmacıların kabulünden sorumlu federal ajans Fedasil'in başkent Brüksel'deki merkezi Petit Chateau'nun önünde kuyruklar oluşuyor.

Resmi kurumlardan söz konusu göçmenlerle ilgili farklı açıklamalar yapılıyor. Göçmenlerin resmi statüleriyle ilgili net bilgi bulunmazken, bir kısmının yasal oturum veya çalışma belgesi olmadan ülkede yaşayan ve çoğunlukla oturum talepleri reddedilen "kağıtsız"lardan olduğu biliniyor.

Petit Chateau'nun Müdürü Isabelle Plumat, 18 Ekim'de basına yaptığı açıklamada, merkezin neredeyse tamamen dolduğunu ve son aylarda "alarm durumunda" olduğunu söylemişti. Merkezde 1 günlük grev yapılmıştı.