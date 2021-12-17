ABD Dışişleri Bakanlığı yayımladığı yıllık raporla dünyanın terör haritasını çıkardı. Bu haritada terör örgütü DEAŞ öne çıktı.

Rapora göre, DEAŞ’ın Afrika’daki terör saldırılarında can kaybı üç yılda neredeyse 2 kat arttı.

Eylem sayısı 2017'de 2 bin 700'e, 2020'de ise yaklaşık 5 bine çıktı.

Yalnızca Mozambik'te 1500 kişi DEAŞ saldırılarında hayatını kaybetti.

DEAŞ 2020'nin ilk yarısında saldırılarını yoğunlaştırarak, hem Irak'ta hem de Suriye'de aktif varlığını korudu.

Raporda, terör örgütü PKK'nın saldırılarında Türkiye, Irak ve Suriye'de 41 güvenlik görevlisi ve 35 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı yayımladığı yıllık raporla dünyanın terör haritasını çıkardı,,, Bu haritada terör örgütü DEAŞ öne çıktı.

EFEKT

Rapora göre, DEAŞ’ın Afrika’daki terör saldırılarında can kaybı üç yılda neredeyse 2 kat arttı.

Eylem sayısı 2017'de 2 bin 700'e,, 2020'de ise yaklaşık 5 bine çıktı.

Yalnızca Mozambik'te bin 500 kişi DEAŞ saldırılarında hayatını kaybetti,

DEAŞ 2020'nin ilk yarısında saldırılarını yoğunlaştırarak, hem Irak'ta hem de Suriye'de aktif varlığını korudu.

EFEKT

+++ Raporda, terör örgütü PKK'nın saldırılarında Türkiye, Irak ve Suriye'de 41 güvenlik görevlisi ve 35 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.

EFEKT