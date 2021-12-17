Haber Giriş: 17 Aralık 2021 Cuma 12:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Terör raporu açıklandı, DEAŞ öne çıktı
[Fotoğraf: Arşiv]
DEAŞ'ın Afrika'daki terör saldırıları üç yılda iki kat arttı. ABD'nin terör raporuna göre DEAŞ, Irak ve Suriye'deki varlığını da sürdürüyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı yayımladığı yıllık raporla dünyanın terör haritasını çıkardı. Bu haritada terör örgütü DEAŞ öne çıktı.
Rapora göre, DEAŞ’ın Afrika’daki terör saldırılarında can kaybı üç yılda neredeyse 2 kat arttı.
Eylem sayısı 2017'de 2 bin 700'e, 2020'de ise yaklaşık 5 bine çıktı.
Yalnızca Mozambik'te 1500 kişi DEAŞ saldırılarında hayatını kaybetti.
DEAŞ 2020'nin ilk yarısında saldırılarını yoğunlaştırarak, hem Irak'ta hem de Suriye'de aktif varlığını korudu.
Raporda, terör örgütü PKK'nın saldırılarında Türkiye, Irak ve Suriye'de 41 güvenlik görevlisi ve 35 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.
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