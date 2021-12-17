Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, ekipler, suyun çıkışını kapattığı madendeki 21 işçiden 5'ini çıkardı.

Kurtarılanlar hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı.

Standartların altında inşa edilen kaçak madenin girişinin dar olması ve haritasının bulunmamasının kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığı vurgulandı.

Kurtarma ekipleri, galerilerdeki su seviyesini düşürmek için iki gündür pompalarla tahliye çalışması yapıyor.

Polis, kaçak işletmenin sorumlusu olduğu tespit edilen 7 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.