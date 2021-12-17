Haber Giriş: 17 Aralık 2021 Cuma 11:58Son Güncelleme: Kaynak: AA, AFP
Rai tayfununda bir aylık bebek leğenle kurtarıldı
[Fotoğraf: AFP]
Rai tayfununun can kayıplarına yol açtığı Filipinler'de, 1 aylık bir bebeğin arama kurtarma ekiplerince leğenin içinde kurtarıldığı aktarıldı.
Cagayan de Oro şehrinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu selde 1 aylık bebek mahsur kaldı.
Filipinler Sahil Güvenlik görevlileri, bebeği leğenin içinde yüzdürerek güvenli bölgeye taşıdı.
Selde en az 3 kişi öldü
Yetkililer, Rai tayfununun neden olduğu selde en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Tayfunun yol açtığı şiddetli yağış ve rüzgar, birçok köyde ağaçların devrilmesine ve su baskınlarına neden oldu.
Yetkililer ayrıca tayfun bölgeyi vurmadan önce 300 bin köylünün tahliye edilerek güvenli bölgelere kaçtığını aktardı.
Etiketler: Doğal Afet Filipinler Tayfun
Sıradaki Haber
Daha sıcak kışlar hava felaketlerinin itici gücü olabilir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz