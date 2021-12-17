Alman Yeraltı Gaz Depolama İşletmecileri Derneği INES'in Yönetici Direktörü Sebastian Bleschke yaptığı açıklamada, kapasitenin şu anda yaklaşık yüzde 59 olduğunu ve bunun önceki yıllara kıyasla çok düşük bir seviye olduğunu söyledi.

Gerçek kışın henüz gelmediğini aktaran Bleschke küçük rezervlerin dikkate alınması gerektiğini aktardı. Bleschke, depolama tesislerinden gaz çıkışı şimdikiyle aynı olursa, şubatta doluluk oranının çok düşeceği uyarısında bulundu.

Almanya'nın ülke çapındaki gaz piyasası ticaret merkezi, Şubat ayında elektrik kesintilerini önlemek için doğalgaz alımı için özel bir ihale ilan etti.

Özel ihale, gaz arzını güvence altına almak için bir piyasa mekanizmasıdır. Bleschke , mevcut piyasa durumu göz önüne alındığında, gaz alımlarının “kesinlikle zorlu” olacağını söyledi.

Almanya, AB'deki en büyük doğal gaz depolama kapasitesine sahip. Daha önce, Avrupa Komisyonu, AB ülkelerinin yeraltı depolama tesislerini doldurmak için ortak gönüllü doğal gaz alımlarını gerçekleştirebilecekleri bir mekanizma kurmayı teklif etmişti.

Almanya'nın, Rusya'nın kıtaya ek doğal gaz tedariki sağlayabilecek Kuzey Akım 2 boru hattının sertifikasyonunu geciktirmesinin ardından Avrupa enerji fiyatları bu hafta yükselmeye devam etti.