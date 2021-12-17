Arama emrinden sonra Baldwin'in ölümcül olaydan önce çekim için daha büyük bir silah istediği iddalarına yanıt aktörden geldi.

Newsweek'in bir makalesine atıfta bulunan Baldwin, "Aslında bu bir yalan RUST filmi için benim tarafımdan herhangi bir sahne ile seçimlerim, prodüksiyon başlamadan haftalar önce yapıldı. Herhangi bir değişikliğin ölümcül olaydan önce yapıldığını öne sürmek yanlıştır" diye yazdı.

Telefonda delil olabileceği gerekçesiyle arama emri çıkarıldı

Dünyaca ünlü aktör Alec Baldwin'in Rust filminin çekimleri sırasında, kuru sıkı tabancayla görüntü yönetmeninin yol açtığı olayla ilgili sarsıcı iddalar gelirken Baldwin'in telefonu için arama emri çıkarıldı.

New Mexico eyaletinde mahkeme, Baldwin'in cep telefonunda soruşturmayla bağlantılı bir kanıt olabileceği gerekçesiyle arama emrini çıkardığını bildirdi.

Baldwin'in savunmasını yapan avukatı Aaron Dyer, kanıtların oyuncunun suçsuzluğunu kanıtlayacağına inandıklarını belirtti.

Dedektif Alexandria Hancock, Baldwin'den telefonunu teslim etmesini istediklerini, ancak aktör ve avukatları önce bir arama emri talep ettiklerini söyledi.

Hancock, suçların işlenmesi sırasında veya sonrasında kişilerin cep telefonu kullanması nedeniyle telefonda delil olabileceğine inanıyor.

Tetiği çekmediğini öne sürmüştü

Baldwin'in tabancayla prova yaparken görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne, yönetmen Joel Souza'nın yaralanmasına yol açması büyük yankı uyandırmıştı.

Kuru sıkı tabancaya yanlışlıkla gerçek mermi konduğu belirtilmiş, Baldwin kendisinin tetiği çekmediğini iddia etmişti.

Ünlü oyuncu, “Ben asla kimseye silahımı doğrultup tetiği çekmem” demişti.