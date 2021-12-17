Haber Giriş: 17 Aralık 2021 Cuma 10:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da gizli kalmış bir mezarda 7 ceset bulundu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meksika'nın kuzeydoğusundaki Nuevo Leon eyaletinde gizli bir mezardan 7 ceset çıkarıldı.
Meksika basınında yer alan habere göre, eyalete bağlı Salinas Victoria kasabasında, ihbar üzerine tespit edilen gizli mezarda yapılan aramalarda çok sayıda cesede ulaşıldı.
Yetkililer, savcılık ve polis eşliğinde mezardan çıkarılan cesetlerin 7 kişiye ait olduğunu kaydetti.
Eyalet Başsavcılığı, bölgede daha fazla ceset olabileceğini belirterek arama çalışmalarının sürdüğünü aktardı.
Kurbanların çeteler arasındaki hesaplaşma sonucunda öldürüldüğü düşünülüyor.
Meksika'da kayıpları arama komisyonu raporlarına göre, ülkede kayıp ihbarı verilen 94 bin 500 kişiden haber alınamıyor.
Etiketler: Meksika
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