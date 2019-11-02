Sosyal medya ile ilgili İsrail'in karıştığı bir skandal daha patlak verdi. Whatsapp, İsrailli gözetleme yazılımcısı NSO Grup aleyhinde dava açtı.

Birçok ülkeden aralarında diplomatların, muhalif siyasi figürlerin, gazetecilerin ve üst düzey kamu yöneticilerinin de olduğu 1400'den fazla kişinin telefonuna siber saldırı düzenlendiği öne sürülüyor.

NSO Grup'un, bu kişilerin telefonuna istihbarat teşkilatlarının yasa dışı erişim sağlamasına yardım ettiği iddia ediliyor.

Mağdurların Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiki olan ülkelerden olduğu da belirtiliyor.

Skandalın büyümesinin ardından İsrail Güvenlik Bakanı Zeev Elkin'den açıklama geldi. Elkin, şirketin özel bir girişimci olduğunu ve İsrail hükümeti ile bir ilişkisinin olmadığını savundu. Elkin, "Eğer bir suç varsa yargıya hesap verir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Reuters