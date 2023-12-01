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Dünya
AA 01.12.2023 14:07

Mescid-i Aksa'da cuma namazı kısıtlaması sürüyor

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail polisi, cuma namazını Aksa'da kılmak isteyen Filistinlileri bu hafta da engelledi.

Mescid-i Aksa'da cuma namazı kısıtlaması sürüyor
[Fotograf: AA]

Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki sokakları demir bariyerlerle kapatan İsrail güçleri, sabah saatlerinden itibaren Filistinli gençlerin hatta zaman zaman yaşlı Filistinlilerin de Aksa'ya girişine izin vermedi.

Cuma günleri normalde 100 ila 150 bin kişinin saf tuttuğu Mescid-i Aksa'da 7 Ekim'den bu yana 7 haftadır karşılaşılan durum tekrarlandı ve İsrail'in engellemesi nedeniyle sadece 3 bin 500 kadar Müslüman burada namaz kılabildi.

Mescid-i Aksa'da cuma namazı kısıtlaması sürüyor

İsrail güçleri, Eski Şehir bölgesinde demir bariyerlerle kurduğu kontrol noktalarında kimlik denetimi yaptı ve çok sayıda Filistinliyi geri gönderdi.

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen Filistinli gençlere zaman zaman müdahale ederek onları tartakladı. En az bir Filistinlinin gözaltına alındığını görüntülendi.

Mescid-i Aksa'da cuma namazı kısıtlaması sürüyor

Cuma namazı için Aksa'ya alınmayan Filistinliler, namazlarını Harem-i Şerif çevresinde kıldı.

Yüzlerce Filistinli, Mescid-i Aksa'yı karşıdan gören Ra's el-Amud Mahallesi'ndeki camide ve caminin çevresindeki kaldırımlarda saf tuttu.

İsrail güçleri, namazı Mescid-i Aksa yakınındaki Vadi el-Cevz Mahallesi'nde kılmak isteyen Filistinli gençlere ise göz yaşartıcı gazın yanı sıra TOMA'dan sıkılan pis kokulu sularla müdahale etti. 

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Mescid-i Aksa Filistin - İsrail Çatışması Kudüs
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