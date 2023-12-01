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Dünya
AA 01.12.2023 13:30

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını "soykırım savaşı" olarak nitelendirdi

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in 7 günlük geçici ateşkesin hemen ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına tepki gösterdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını "soykırım savaşı" olarak nitelendirdi
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki halkımıza yönelik soykırım savaşını, Filistinli sivillerin sürekli hedef alınmasını ve evlerinin başlarına yıkılmasını en güçlü ifadelerle kınıyoruz." denildi.

Açıklamada, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını sürdürerek insani felaket ve zorla yerinden etme suçlarına ilişkin uyarıda bulunuldu.

Gazze Şeridi'nin güneyinde 2 milyondan fazla Filistinlinin bombardıman altında yaşadığına ve temel insani ihtiyaçlarının yokluğu nedeniyle başvurabilecekleri başka bir yer olmadığına işaret edilen açıklamada, devam eden İsrail saldırılarının "Filistinli sivilleri etkilediği, uluslararası hukuku ve sivilleri korumaya yönelik normları ihlal ettiği" vurgulandı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, saldırıların derhal durdurulması için ABD'yi ve uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırdı.

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