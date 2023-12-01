İran Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başlatmasına tepki

Abdullahiyan, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkes sağlanması, bölgeye yoğun insani yardım gönderilmesi ve taraflar arasında esir değişimi konusunda anlaşma sağlanmasından başka çözüm olmayacağını belirtti.

Esirlerin İsrail'in bombardımanlarında ölebileceğine dikkati çeken Abdullahiyan, "Washington ile Tel Aviv'in savaşı sürdürme ısrarı, Gazze ve Batı Şeria'da yeni bir soykırım anlamına geliyor. Görünüşe göre savaşa dönmenin ağır sonuçlarını düşünmüyorlar." ifadelerini kullandı.

İranlı Bakan, "Çok geç olmadan Gazze'ye saldırıları derhal durdurun" çağrısında bulundu.