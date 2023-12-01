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Dünya
AA 01.12.2023 13:03

İran Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başlatmasına tepki

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Gazze'de geçici ateşkesin uzatılmaması ve İsrail'in saldırılara yeniden başlamasını, "Washington ile Tel Aviv'in savaşı sürdürme ısrarı, Gazze ve Batı Şeria'da yeni bir soykırım anlamına geliyor." şeklinde değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başlatmasına tepki
[Fotograf: AA]

Abdullahiyan, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkes sağlanması, bölgeye yoğun insani yardım gönderilmesi ve taraflar arasında esir değişimi konusunda anlaşma sağlanmasından başka çözüm olmayacağını belirtti.

Esirlerin İsrail'in bombardımanlarında ölebileceğine dikkati çeken Abdullahiyan, "Washington ile Tel Aviv'in savaşı sürdürme ısrarı, Gazze ve Batı Şeria'da yeni bir soykırım anlamına geliyor. Görünüşe göre savaşa dönmenin ağır sonuçlarını düşünmüyorlar." ifadelerini kullandı.

İranlı Bakan, "Çok geç olmadan Gazze'ye saldırıları derhal durdurun" çağrısında bulundu.

 

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