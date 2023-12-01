İsrailli Bakan Ben-Gvir: Gazze'yi ezmeli ve oraya dönmeliyiz

Ben-Gvir, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze saldırılarına ara vermeden devam etmesini istedi.

Gazze'nin işgal edilmesi çağrısı yapan Ben-Gvir, "Gazze'yi tüm gücümüzle ezmeli, Hamas'ı yok etmeli ve Gazze Şeridi'ne dönmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir, İsrail ile Hamas arasında varılan ve bu sabah sona eren geçici ateşkese tepki göstermişti.

İsrailli Bakan, Gazze'ye yönelik saldırılara yeniden başlanmaması halinde Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetini dağıtma tehdidinde de bulunmuştu.