Dünya
AA 19.03.2026 00:41

Mescid-i Aksa İmamı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'in Aksa'yı kapatmasına karşı sergilediği duruşu övdü

Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Malezya Başbakanı Enver İbrahim’in, Mescid-i Aksa'ya yönelik İsrail uygulamalarına karşı sergiledikleri tutumları övdü.

Sabri, yaptığı yazılı açıklamada, Erdoğan ve İbrahim'in, Aksa'ya girişlerin engellenmesine ve ibadet edenlerin alana erişiminin durdurulmasına karşı çıkan ilk liderler arasında yer aldığını belirterek, bu tutumlarından övgüyle söz etti.

İsrail’in bölgedeki devam eden savaşı Mescid-i Aksa’da yeni bir gerçeklik dayatmak ve uluslararası toplumun ilgisizliğinden faydalanarak İslam egemenliğine tecavüz etmek için kullandığı uyarısında bulunan Sabri, yaşananların "1967’den beri tehlikeli bir emsal teşkil ettiğini" vurguladı.

Arap ve İslam ülkelerine, "ibadet özgürlüğünü garanti altına almak ve oldubitti politikalarının dayatılmasını önlemek için acil önlem almaları" çağrısında bulunan Sabri, İsrailli yetkililerin ibadet edenlerin girişine sıkı kısıtlamalar getirdiğini, Müslümanların ibadetlerini yerine getirmelerini engellediğini ve Kudüs’ü bir askeri kışlaya çevirdiğini ifade etti.

Mescid-i Aksa'da namaz kılmanın uluslararası hukuk tarafından güvence altına alınmış bir dini hak olduğunu vurgulayan Sabri, Aksa’nın Müslümanların münhasır hakkı olduğunu ve İsrail’in aldığı önlemlerin ona herhangi bir meşruiyet veya egemenlik sağlamadığını belirtti.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılar başlatmasından bu yana İsrail, Mescid-i Aksa'ya girişleri engelleyerek Müslümanların Harem-i Şerif'te ibadet etmesine izin vermiyor.

Sıradaki Haber
İşgalci İsrail Lübnan'ın doğusundaki Şaat beldesinde bir binaya düzenlediği saldırıda 6 kişi öldü
