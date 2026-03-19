Fed Başkanı Powell: Orta Doğu'daki gelişmelerin ekonomik etkileri belirsiz

Powell, Fed'in politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında tutmasının ardından basın toplantısı düzenledi.

Mevcut para politikası duruşunun maksimum istihdam ve yüzde 2 enflasyon hedeflerine yönelik ilerlemeyi desteklemek açısından uygun olduğunu değerlendirdiklerini belirten Powell, her iki hedefe yönelik risklere karşı dikkatli olmaya devam edeceklerini söyledi.

Powell, mevcut göstergelerin ekonomik faaliyetin sağlam hızda genişlediğini gösterdiğini ifade ederek, tüketici harcamalarının dirençli olduğunu, şirketlerin sabit yatırımlarının artmaya, konut sektöründe faaliyetin ise zayıf kalmaya devam ettiğini aktardı.

"Enflasyon beklentilerine ilişkin kısa vadeli göstergeler son haftalarda yükseldi"

İş gücü piyasasında işsizlik oranının geçen yaz sonundan bu yana fazla değişmediğini kaydeden Powell, istihdam artışının düşük seyrettiğini belirtti.

Powell, geçen yıl istihdam artış hızındaki yavaşlamanın önemli bir kısmında azalan göç ve iş gücüne katılımın etkili olduğunu ancak iş gücü talebinin de belirgin şekilde zayıfladığını ifade etti.

Enflasyonun yüzde 2 hedefine kıyasla hala bir miktar yüksek seyrettiğine işaret eden Powell, yüksek oranların büyük ölçüde tarifelerin etkisiyle artan mal sektöründeki enflasyondan kaynaklandığını söyledi.

Powell, "Enflasyon beklentilerine ilişkin kısa vadeli göstergeler son haftalarda yükseldi, bu durum muhtemelen Orta Doğu'daki arz kesintilerinin yol açtığı petrol fiyatlarındaki önemli artışı yansıtıyor." dedi.

"Kısa vadede, yükselen enerji fiyatları genel enflasyonu yukarı çekecektir"

Geçen yıl eylül ayından aralık ayına kadar olan süreçte politika faizini toplamda 75 baz puan indirdiklerini anımsatan Powell, nötr seviyeye ilişkin makul tahmin aralığına getirdiklerini kaydetti.

Powell, para politikası duruşundaki bu normalleşmenin enflasyonun yüzde 2'ye doğru düşüş eğilimine yeniden girmesine imkan tanırken iş gücü piyasasının istikrar kazanmasına da yardımcı olacağını ancak Orta Doğu'daki gelişmelerin ABD ekonomisine etkilerinin belirsiz olduğuna dikkati çekti.

Fed Başkanı Powell, "Kısa vadede, yükselen enerji fiyatları genel enflasyonu yukarı çekecektir ancak ekonomi üzerindeki olası etkilerin kapsamını ve süresini bilmek için henüz erken." diye konuştu.

"Tahminler enflasyonda ilerlemenin umduğumuz kadar güçlü olmayacağı yönünde"

Basın mensuplarından gelen soruları da yanıtlayan Powell, son birkaç yıldır enflasyonun seyrini ve zaman içinde kaydedilen ilerlemeyi bir dizi şokun nasıl kesintiye uğrattığının farkında olduklarını ifade etti.

Powell, enerji kaynaklı şokların geçici etkilerini göz ardı etmenin standart iktisadi yaklaşımın bir parçası olduğunu belirterek, ancak bu yaklaşımın her zaman enflasyon beklentilerinin sağlam biçimde çıpalanmış kalmasına bağlı olduğunu vurguladı.

FOMC üyeleri arasında "daha az faiz indirimi yapılması" yönünde anlamlı bir kayma olduğuna işaret eden Powell, "Yani dört ya da beş kişi, iki faiz indirimi öngörüsünden bir faiz indirimi öngörüsüne geçti. Her birinin kendi gerekçeleri var ama özünde, tahminler enflasyonda ilerlemenin umduğumuz kadar güçlü olmayacağı yönünde. Yine de enflasyonda bir miktar iyileşme bekleniyor. Faiz tahmini, ekonominin performansına bağlıdır. Dolayısıyla eğer bu ilerlemeyi göremezsek, faiz indirimini de göremezsiniz." diye konuştu.

Powell, eğer daha yüksek benzin fiyatlarının hakim olduğu uzun bir dönem yaşanırsa, tüketim üzerinde baskı olacağını ancak bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin bilinmediğini söyledi.

"Enflasyon beklentileri konusunda endişeliyiz"

Aşırı tepki vermek istemediklerini ve gerçeklere dayanarak mümkün olan en doğru kararı vermek istediklerini dile getiren Powell, beş yılda pandemi, gümrük vergisi ve şimdi de enerji şokunu yaşadıklarını anlattı.

Powell, "Bu tekrarlanan olaylardan biri ve bu enflasyon beklentileri için sorun yaratabilecek bir şey. Bu yüzden bu konuda çok endişeliyiz." dedi.

Zor bir durumda olduklarını ve risk dengesini sağlamaları gerektiğini kaydeden Powell, istihdamın enflasyondan daha fazla risk altında olduğunu söyleyemeyeceğini, bunun net olmadığını belirtti.

Powell, iş gücü piyasasında istikrarı işaret eden bir dizi gösterge olduğunu ancak FOMC'de önemli sayıda kişinin istihdam artışının son derece düşük olmasından endişe duyduğunu ifade etti.

"İçinde bulunduğumuz durum stagflasyon değil"

Bir sonraki adımın faiz artışı olabileceği ihtimalini içeren politikanın geçen toplantıda olduğu gibi bugün de gündeme geldiğini söyleyen Powell, "Katılımcıların büyük çoğunluğu bunu temel senaryo olarak görmüyor ve elbette, bu seçeneği masadan kaldırdığımızı düşünmüyoruz." dedi.

Powell, enflasyonun yukarı yönlü riski ile istihdamın aşağı yönlü riski arasında gerilim olduğuna dikkati çekerek, "Aslında işsizlik oranımız uzun vadeli normal seviyelere çok yakın ve enflasyonumuz da bunun bir puan üzerinde. Dolayısıyla buna stagflasyon demek doğru olmaz. Stagflasyon terimini çok daha ciddi bir dizi koşul için saklı tutarım. Şu anda içinde bulunduğumuz durum bu değil. Elimizde hedefler arasında bir gerilim var ve biz de bu durumu yönetmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yeni başkan onaylanana kadar görevde kalırım"

Powell, 15 Mayıs'a kadar yeni Fed başkanının onaylanmaması durumunda ne olacağının sorulması üzerine, "Eğer başkanlık görev sürem sona erdiğinde halefim henüz onaylanmamış olursa, onaylanana kadar geçici başkan olarak görev yaparım. Yasa bunu öngörüyor. Bunu daha önce de birkaç kez yaptık." diye konuştu.

ABD Adalet Bakanlığının kendisi hakkında yürüttüğü soruşturma "şeffaf ve nihai" biçimde sonuçlanana kadar ayrılma niyetinin olmadığını vurgulayan Powell, başkanlık görev süresi dolduğunda Fed Yönetim Kurulunda kalıp kalmayacağı konusunda ise henüz karar vermediğini bildirdi.

Powell, "Bu kararı, kurum ve hizmet verdiğimiz insanlar açısından neyin en doğru olduğuna göre vereceğim." diye konuştu.